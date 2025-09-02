sETH2 (SETH2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,168.08 $ 4,168.08 $ 4,168.08 24-satna najniža cijena $ 4,370.71 $ 4,370.71 $ 4,370.71 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,168.08$ 4,168.08 $ 4,168.08 24-satna najviša cijena $ 4,370.71$ 4,370.71 $ 4,370.71 Najviša cijena ikada $ 4,906.62$ 4,906.62 $ 4,906.62 Najniža cijena $ 887.7$ 887.7 $ 887.7 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.18% Promjena cijene (7D) -3.08% Promjena cijene (7D) -3.08%

sETH2 (SETH2) cijena u stvarnom vremenu je $4,275.04. Tijekom protekla 24 sata, SETH2trgovalo je između najniže cijene $ 4,168.08 i najviše cijene $ 4,370.71, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SETH2 je $ 4,906.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 887.7.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SETH2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.18% u posljednjih 24 sata i -3.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sETH2 (SETH2)

Tržišna kapitalizacija $ 9.58M$ 9.58M $ 9.58M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.58M$ 9.58M $ 9.58M Količina u optjecaju 2.24K 2.24K 2.24K Ukupna količina 2,241.190067526732 2,241.190067526732 2,241.190067526732

Trenutačna tržišna kapitalizacija sETH2 je $ 9.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SETH2 je 2.24K, s ukupnom količinom od 2241.190067526732. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.58M.