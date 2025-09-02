SENSUS (SENSUS) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01153489 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.60% Promjena cijene (1D) -4.79% Promjena cijene (7D) -3.85%

SENSUS (SENSUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SENSUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SENSUS je $ 0.01153489, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SENSUS se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, -4.79% u posljednjih 24 sata i -3.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SENSUS (SENSUS)

Tržišna kapitalizacija $ 196.31K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 196.31K Količina u optjecaju 943.94M Ukupna količina 943,938,140.900353

Trenutačna tržišna kapitalizacija SENSUS je $ 196.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SENSUS je 943.94M, s ukupnom količinom od 943938140.900353. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.31K.