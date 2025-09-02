Više o SENSUS

SENSUS Logotip

SENSUS Cijena (SENSUS)

Neuvršten

1 SENSUS u USD cijena uživo:

$0.00020797
-4.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SENSUS (SENSUS)
SENSUS (SENSUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.01153489
$ 0
+0.60%

-4.79%

-3.85%

-3.85%

SENSUS (SENSUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SENSUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SENSUS je $ 0.01153489, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SENSUS se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, -4.79% u posljednjih 24 sata i -3.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SENSUS (SENSUS)

$ 196.31K
--
$ 196.31K
943.94M
943,938,140.900353
Trenutačna tržišna kapitalizacija SENSUS je $ 196.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SENSUS je 943.94M, s ukupnom količinom od 943938140.900353. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.31K.

SENSUS (SENSUS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SENSUS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SENSUS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SENSUS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SENSUS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.79%
30 dana$ 0-14.96%
60 dana$ 0-29.88%
90 dana$ 0--

Što je SENSUS (SENSUS)

Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it’s the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system’s reach, influence, and power.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SENSUS (SENSUS)

Službena web-stranica

SENSUS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SENSUS (SENSUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SENSUS (SENSUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SENSUS.

Provjerite SENSUS predviđanje cijene sada!

SENSUS u lokalnim valutama

SENSUS (SENSUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SENSUS (SENSUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SENSUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SENSUS (SENSUS)

Koliko SENSUS (SENSUS) vrijedi danas?
Cijena SENSUS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SENSUS u USD?
Trenutačna cijena SENSUS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SENSUS?
Tržišna kapitalizacija za SENSUS je $ 196.31K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SENSUS?
Količina u optjecaju za SENSUS je 943.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SENSUS?
SENSUS je postigao ATH cijenu od 0.01153489 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SENSUS?
SENSUS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SENSUS?
24-satni obujam trgovanja za SENSUS je -- USD.
Hoće li SENSUS još narasti ove godine?
SENSUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SENSUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.