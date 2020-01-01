SENSUS (SENSUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SENSUS (SENSUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SENSUS (SENSUS) Informacije Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it’s the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system’s reach, influence, and power. Službena web stranica: https://0xSensus.com Kupi SENSUS odmah!

SENSUS (SENSUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SENSUS (SENSUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 215.71K $ 215.71K $ 215.71K Ukupna količina: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M Količina u optjecaju: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 215.71K $ 215.71K $ 215.71K Povijesni maksimum: $ 0.01153489 $ 0.01153489 $ 0.01153489 Povijesni minimum: $ 0.00013157 $ 0.00013157 $ 0.00013157 Trenutna cijena: $ 0.00022801 $ 0.00022801 $ 0.00022801 Saznajte više o cijeni SENSUS (SENSUS)

SENSUS (SENSUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SENSUS (SENSUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SENSUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SENSUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SENSUS tokena, istražite SENSUS cijenu tokena uživo!

SENSUS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SENSUS? Naša SENSUS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SENSUS predviđanje cijene tokena odmah!

