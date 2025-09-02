Selenium (SELE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.134518 24-satna najviša cijena $ 0.140412 Najviša cijena ikada $ 0.386158 Najniža cijena $ 0.130758 Promjena cijene (1H) +0.12% Promjena cijene (1D) +3.41% Promjena cijene (7D) -16.39%

Selenium (SELE) cijena u stvarnom vremenu je $0.139608. Tijekom protekla 24 sata, SELEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.134518 i najviše cijene $ 0.140412, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SELE je $ 0.386158, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.130758.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SELE se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, +3.41% u posljednjih 24 sata i -16.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Selenium (SELE)

Tržišna kapitalizacija $ 873.95K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 873.95K Količina u optjecaju 6.26M Ukupna količina 6,259,886.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Selenium je $ 873.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SELE je 6.26M, s ukupnom količinom od 6259886.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 873.95K.