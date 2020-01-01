Sekuritance (SKRT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sekuritance (SKRT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sekuritance (SKRT) Informacije A CeFi and DeFi RegTech partner ecosystem aiming in delivering compliance, regulatory, transaction monitoring and identity management. Focussing on due diligence, ongoing checks, simplifying onboarding, automating payment gateway transactional checks and providing data security vaults are just some of the solution suite benefits. Službena web stranica: https://www.sekuritance.com Kupi SKRT odmah!

Sekuritance (SKRT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sekuritance (SKRT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 142.45K $ 142.45K $ 142.45K Ukupna količina: $ 818.20M $ 818.20M $ 818.20M Količina u optjecaju: $ 380.05M $ 380.05M $ 380.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 306.66K $ 306.66K $ 306.66K Povijesni maksimum: $ 0.110635 $ 0.110635 $ 0.110635 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00037497 $ 0.00037497 $ 0.00037497 Saznajte više o cijeni Sekuritance (SKRT)

Sekuritance (SKRT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sekuritance (SKRT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SKRT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SKRT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SKRT tokena, istražite SKRT cijenu tokena uživo!

SKRT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SKRT? Naša SKRT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SKRT predviđanje cijene tokena odmah!

