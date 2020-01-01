Sandy Codex (SANDY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sandy Codex (SANDY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sandy Codex (SANDY) Informacije CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling. Službena web stranica: https://www.sandycodex.com/ Bijela knjiga: https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent Kupi SANDY odmah!

Sandy Codex (SANDY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sandy Codex (SANDY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 199.05K $ 199.05K $ 199.05K Ukupna količina: $ 724.64M $ 724.64M $ 724.64M Količina u optjecaju: $ 724.64M $ 724.64M $ 724.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 199.05K $ 199.05K $ 199.05K Povijesni maksimum: $ 0.01349582 $ 0.01349582 $ 0.01349582 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00027605 $ 0.00027605 $ 0.00027605 Saznajte više o cijeni Sandy Codex (SANDY)

Sandy Codex (SANDY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sandy Codex (SANDY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SANDY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SANDY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SANDY tokena, istražite SANDY cijenu tokena uživo!

SANDY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SANDY? Naša SANDY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SANDY predviđanje cijene tokena odmah!

