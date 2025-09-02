Sandy Codex (SANDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01349582$ 0.01349582 $ 0.01349582 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.57% Promjena cijene (1D) -0.58% Promjena cijene (7D) -4.85% Promjena cijene (7D) -4.85%

Sandy Codex (SANDY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SANDYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANDY je $ 0.01349582, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANDY se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i -4.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sandy Codex (SANDY)

Tržišna kapitalizacija $ 213.45K$ 213.45K $ 213.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 213.45K$ 213.45K $ 213.45K Količina u optjecaju 724.64M 724.64M 724.64M Ukupna količina 724,635,834.224076 724,635,834.224076 724,635,834.224076

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sandy Codex je $ 213.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANDY je 724.64M, s ukupnom količinom od 724635834.224076. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 213.45K.