Više o SANDY

SANDY Informacije o cijeni

SANDY Bijela knjiga

SANDY Službena web stranica

SANDY Tokenomija

SANDY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sandy Codex Logotip

Sandy Codex Cijena (SANDY)

Neuvršten

1 SANDY u USD cijena uživo:

$0.00029457
$0.00029457$0.00029457
-0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Sandy Codex (SANDY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:29:33 (UTC+8)

Sandy Codex (SANDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01349582
$ 0.01349582$ 0.01349582

$ 0
$ 0$ 0

-1.57%

-0.58%

-4.85%

-4.85%

Sandy Codex (SANDY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SANDYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANDY je $ 0.01349582, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANDY se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i -4.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sandy Codex (SANDY)

$ 213.45K
$ 213.45K$ 213.45K

--
----

$ 213.45K
$ 213.45K$ 213.45K

724.64M
724.64M 724.64M

724,635,834.224076
724,635,834.224076 724,635,834.224076

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sandy Codex je $ 213.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANDY je 724.64M, s ukupnom količinom od 724635834.224076. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 213.45K.

Sandy Codex (SANDY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sandy Codex u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sandy Codex u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sandy Codex u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sandy Codex u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.58%
30 dana$ 0-13.31%
60 dana$ 0-63.23%
90 dana$ 0--

Što je Sandy Codex (SANDY)

CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Sandy Codex (SANDY)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Sandy Codex Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sandy Codex (SANDY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sandy Codex (SANDY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sandy Codex.

Provjerite Sandy Codex predviđanje cijene sada!

SANDY u lokalnim valutama

Sandy Codex (SANDY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sandy Codex (SANDY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SANDY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sandy Codex (SANDY)

Koliko Sandy Codex (SANDY) vrijedi danas?
Cijena SANDY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SANDY u USD?
Trenutačna cijena SANDY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sandy Codex?
Tržišna kapitalizacija za SANDY je $ 213.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SANDY?
Količina u optjecaju za SANDY je 724.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SANDY?
SANDY je postigao ATH cijenu od 0.01349582 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SANDY?
SANDY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SANDY?
24-satni obujam trgovanja za SANDY je -- USD.
Hoće li SANDY još narasti ove godine?
SANDY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SANDY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:29:33 (UTC+8)

Sandy Codex (SANDY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.