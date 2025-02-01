Runbot (RBOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Runbot (RBOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Runbot (RBOT) Informacije Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities. Službena web stranica: https://runbot.io Bijela knjiga: https://runbot.io/wp-content/uploads/2025/02/WhitePaper_Runbot.pdf Kupi RBOT odmah!

Runbot (RBOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Runbot (RBOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 318.01K $ 318.01K $ 318.01K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 11.83M $ 11.83M $ 11.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Povijesni maksimum: $ 0.060957 $ 0.060957 $ 0.060957 Povijesni minimum: $ 0.02690361 $ 0.02690361 $ 0.02690361 Trenutna cijena: $ 0.02694404 $ 0.02694404 $ 0.02694404 Saznajte više o cijeni Runbot (RBOT)

Runbot (RBOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Runbot (RBOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RBOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RBOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RBOT tokena, istražite RBOT cijenu tokena uživo!

RBOT Predviđanje cijene

