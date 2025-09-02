Runbot (RBOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.060957$ 0.060957 $ 0.060957 Najniža cijena $ 0.02744969$ 0.02744969 $ 0.02744969 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -10.04% Promjena cijene (7D) -10.04%

Runbot (RBOT) cijena u stvarnom vremenu je $0.02770076. Tijekom protekla 24 sata, RBOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RBOT je $ 0.060957, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02744969.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RBOT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -10.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Runbot (RBOT)

Tržišna kapitalizacija $ 327.57K$ 327.57K $ 327.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Količina u optjecaju 11.83M 11.83M 11.83M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Runbot je $ 327.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RBOT je 11.83M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.77M.