Rocket Pool ETH (RETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,834.87 $ 4,834.87 $ 4,834.87 24-satna najniža cijena $ 5,103.27 $ 5,103.27 $ 5,103.27 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,834.87$ 4,834.87 $ 4,834.87 24-satna najviša cijena $ 5,103.27$ 5,103.27 $ 5,103.27 Najviša cijena ikada $ 5,618.08$ 5,618.08 $ 5,618.08 Najniža cijena $ 887.26$ 887.26 $ 887.26 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) -1.82% Promjena cijene (7D) -0.54% Promjena cijene (7D) -0.54%

Rocket Pool ETH (RETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,999.75. Tijekom protekla 24 sata, RETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,834.87 i najviše cijene $ 5,103.27, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RETH je $ 5,618.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 887.26.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RETH se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -1.82% u posljednjih 24 sata i -0.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rocket Pool ETH (RETH)

Tržišna kapitalizacija $ 2.01B$ 2.01B $ 2.01B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.01B$ 2.01B $ 2.01B Količina u optjecaju 402.35K 402.35K 402.35K Ukupna količina 402,350.8351162467 402,350.8351162467 402,350.8351162467

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rocket Pool ETH je $ 2.01B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RETH je 402.35K, s ukupnom količinom od 402350.8351162467. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.01B.