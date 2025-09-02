Više o RETH

1 RETH u USD cijena uživo:

$4,999.39
$4,999.39$4,999.39
-1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Rocket Pool ETH (RETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:39:45 (UTC+8)

Rocket Pool ETH (RETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,834.87
$ 4,834.87$ 4,834.87
24-satna najniža cijena
$ 5,103.27
$ 5,103.27$ 5,103.27
24-satna najviša cijena

$ 4,834.87
$ 4,834.87$ 4,834.87

$ 5,103.27
$ 5,103.27$ 5,103.27

$ 5,618.08
$ 5,618.08$ 5,618.08

$ 887.26
$ 887.26$ 887.26

+0.11%

-1.82%

-0.54%

-0.54%

Rocket Pool ETH (RETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,999.75. Tijekom protekla 24 sata, RETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,834.87 i najviše cijene $ 5,103.27, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RETH je $ 5,618.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 887.26.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RETH se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -1.82% u posljednjih 24 sata i -0.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rocket Pool ETH (RETH)

$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B

--
----

$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B

402.35K
402.35K 402.35K

402,350.8351162467
402,350.8351162467 402,350.8351162467

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rocket Pool ETH je $ 2.01B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RETH je 402.35K, s ukupnom količinom od 402350.8351162467. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.01B.

Rocket Pool ETH (RETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rocket Pool ETH u USD iznosila je $ -92.807344962287.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rocket Pool ETH u USD iznosila je $ +1,389.3660282250.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rocket Pool ETH u USD iznosila je $ +3,571.9143953500.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rocket Pool ETH u USD iznosila je $ +1,998.312478278723.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -92.807344962287-1.82%
30 dana$ +1,389.3660282250+27.79%
60 dana$ +3,571.9143953500+71.44%
90 dana$ +1,998.312478278723+66.58%

Što je Rocket Pool ETH (RETH)

Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.

Resurs Rocket Pool ETH (RETH)

Službena web-stranica

Rocket Pool ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rocket Pool ETH (RETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rocket Pool ETH (RETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rocket Pool ETH.

Provjerite Rocket Pool ETH predviđanje cijene sada!

RETH u lokalnim valutama

Rocket Pool ETH (RETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rocket Pool ETH (RETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rocket Pool ETH (RETH)

Koliko Rocket Pool ETH (RETH) vrijedi danas?
Cijena RETH uživo u USD je 4,999.75 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RETH u USD?
Trenutačna cijena RETH u USD je $ 4,999.75. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rocket Pool ETH?
Tržišna kapitalizacija za RETH je $ 2.01B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RETH?
Količina u optjecaju za RETH je 402.35K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RETH?
RETH je postigao ATH cijenu od 5,618.08 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RETH?
RETH je vidio ATL cijenu od 887.26 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RETH?
24-satni obujam trgovanja za RETH je -- USD.
Hoće li RETH još narasti ove godine?
RETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:39:45 (UTC+8)

Rocket Pool ETH (RETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

