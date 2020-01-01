RETSBA (RETSBA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RETSBA (RETSBA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RETSBA (RETSBA) Informacije Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had. Službena web stranica: https://www.retsba.com Kupi RETSBA odmah!

RETSBA (RETSBA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RETSBA (RETSBA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Ukupna količina: $ 849.32M $ 849.32M $ 849.32M Količina u optjecaju: $ 817.56M $ 817.56M $ 817.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.31M $ 3.31M $ 3.31M Povijesni maksimum: $ 0.00811907 $ 0.00811907 $ 0.00811907 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00389012 $ 0.00389012 $ 0.00389012 Saznajte više o cijeni RETSBA (RETSBA)

RETSBA (RETSBA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RETSBA (RETSBA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RETSBA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RETSBA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RETSBA tokena, istražite RETSBA cijenu tokena uživo!

