RETSBA (RETSBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0038476 $ 0.0038476 $ 0.0038476 24-satna najniža cijena $ 0.00463658 $ 0.00463658 $ 0.00463658 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0038476$ 0.0038476 $ 0.0038476 24-satna najviša cijena $ 0.00463658$ 0.00463658 $ 0.00463658 Najviša cijena ikada $ 0.00811907$ 0.00811907 $ 0.00811907 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.28% Promjena cijene (1D) +3.62% Promjena cijene (7D) -12.68% Promjena cijene (7D) -12.68%

RETSBA (RETSBA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00455149. Tijekom protekla 24 sata, RETSBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0038476 i najviše cijene $ 0.00463658, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RETSBA je $ 0.00811907, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RETSBA se promijenio za +1.28% u posljednjih sat vremena, +3.62% u posljednjih 24 sata i -12.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RETSBA (RETSBA)

Tržišna kapitalizacija $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Količina u optjecaju 817.56M 817.56M 817.56M Ukupna količina 849,317,198.3056172 849,317,198.3056172 849,317,198.3056172

Trenutačna tržišna kapitalizacija RETSBA je $ 3.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RETSBA je 817.56M, s ukupnom količinom od 849317198.3056172. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.86M.