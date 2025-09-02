rETH2 (RETH2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 4,767.69$ 4,767.69 $ 4,767.69 Najniža cijena $ 526.94$ 526.94 $ 526.94 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +128.57% Promjena cijene (7D) +128.57%

rETH2 (RETH2) cijena u stvarnom vremenu je $4,292.2. Tijekom protekla 24 sata, RETH2trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RETH2 je $ 4,767.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 526.94.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RETH2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +128.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu rETH2 (RETH2)

Tržišna kapitalizacija $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Količina u optjecaju 454.61 454.61 454.61 Ukupna količina 454.6142113061576 454.6142113061576 454.6142113061576

Trenutačna tržišna kapitalizacija rETH2 je $ 1.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RETH2 je 454.61, s ukupnom količinom od 454.6142113061576. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.95M.