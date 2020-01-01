Resolv wstUSR (WSTUSR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Resolv wstUSR (WSTUSR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Resolv wstUSR (WSTUSR) Informacije What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis. Službena web stranica: https://resolv.xyz/ Kupi WSTUSR odmah!

Resolv wstUSR (WSTUSR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Resolv wstUSR (WSTUSR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 264.57M $ 264.57M $ 264.57M Ukupna količina: $ 239.22M $ 239.22M $ 239.22M Količina u optjecaju: $ 239.22M $ 239.22M $ 239.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 264.57M $ 264.57M $ 264.57M Povijesni maksimum: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Povijesni minimum: $ 0.58995 $ 0.58995 $ 0.58995 Trenutna cijena: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Saznajte više o cijeni Resolv wstUSR (WSTUSR)

Resolv wstUSR (WSTUSR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Resolv wstUSR (WSTUSR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WSTUSR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WSTUSR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WSTUSR tokena, istražite WSTUSR cijenu tokena uživo!

