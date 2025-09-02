Resolv wstUSR (WSTUSR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24-satna najniža cijena $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 24-satna najviša cijena $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najviša cijena ikada $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniža cijena $ 0.58995$ 0.58995 $ 0.58995 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) +0.17% Promjena cijene (7D) +0.17%

Resolv wstUSR (WSTUSR) cijena u stvarnom vremenu je $1.11. Tijekom protekla 24 sata, WSTUSRtrgovalo je između najniže cijene $ 1.1 i najviše cijene $ 1.11, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSTUSR je $ 1.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.58995.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSTUSR se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Resolv wstUSR (WSTUSR)

Tržišna kapitalizacija $ 242.20M$ 242.20M $ 242.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 242.22M$ 242.22M $ 242.22M Količina u optjecaju 218.99M 218.99M 218.99M Ukupna količina 219,007,289.150726 219,007,289.150726 219,007,289.150726

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resolv wstUSR je $ 242.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WSTUSR je 218.99M, s ukupnom količinom od 219007289.150726. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 242.22M.