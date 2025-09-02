RecTime (RTIME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) +2.79% Promjena cijene (7D) +2.79%

RecTime (RTIME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RTIMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RTIME je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RTIME se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i +2.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RecTime (RTIME)

Tržišna kapitalizacija $ 531.27K$ 531.27K $ 531.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 531.27K$ 531.27K $ 531.27K Količina u optjecaju 40.57T 40.57T 40.57T Ukupna količina 40,569,202,064,341.74 40,569,202,064,341.74 40,569,202,064,341.74

Trenutačna tržišna kapitalizacija RecTime je $ 531.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RTIME je 40.57T, s ukupnom količinom od 40569202064341.74. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 531.27K.