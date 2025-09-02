Raven Protocol (RAVEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00454777$ 0.00454777 $ 0.00454777 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.37% Promjena cijene (1D) -6.48% Promjena cijene (7D) +0.30% Promjena cijene (7D) +0.30%

Raven Protocol (RAVEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RAVENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAVEN je $ 0.00454777, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAVEN se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -6.48% u posljednjih 24 sata i +0.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Raven Protocol (RAVEN)

Tržišna kapitalizacija $ 264.24K$ 264.24K $ 264.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 595.58K$ 595.58K $ 595.58K Količina u optjecaju 4.44B 4.44B 4.44B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Raven Protocol je $ 264.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAVEN je 4.44B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 595.58K.