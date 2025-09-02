Raini ($RAINI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00164731 $ 0.00164731 $ 0.00164731 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00164731$ 0.00164731 $ 0.00164731 Najviša cijena ikada $ 0.208815$ 0.208815 $ 0.208815 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) +4.10% Promjena cijene (7D) -75.39% Promjena cijene (7D) -75.39%

Raini ($RAINI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0016409. Tijekom protekla 24 sata, $RAINItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00164731, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $RAINI je $ 0.208815, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $RAINI se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +4.10% u posljednjih 24 sata i -75.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Raini ($RAINI)

Tržišna kapitalizacija $ 798.07K$ 798.07K $ 798.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 820.45K$ 820.45K $ 820.45K Količina u optjecaju 486.36M 486.36M 486.36M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Raini je $ 798.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $RAINI je 486.36M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 820.45K.