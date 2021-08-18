RainbowToken (RAINBOWTOKEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RainbowToken (RAINBOWTOKEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RainbowToken (RAINBOWTOKEN) Informacije RAINBOW is a hyper-deflationary, ethical DeFi token launched on the Binance Smart Chain which combines 7 features into a single cryptoasset. It was launched on 18th August 2021 and is developed and maintained by a team situated in the UK. The RAINBOW team have released a decentralized token launchpad service that specializes in user friendliness, flexibility and low fees. $RAINBOW will be used to reduce launch fees for developers on this platform. Službena web stranica: https://rainbowtoken.finance/ Kupi RAINBOWTOKEN odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 99.73K
Ukupna količina: $ 1,000.00T
Količina u optjecaju: $ 738.62T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 135.03K
Povijesni maksimum: $ 0
Povijesni minimum: $ 0
Trenutna cijena: $ 0

RainbowToken (RAINBOWTOKEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RainbowToken (RAINBOWTOKEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RAINBOWTOKEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RAINBOWTOKEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RAINBOWTOKEN tokena, istražite RAINBOWTOKEN cijenu tokena uživo!

