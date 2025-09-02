Quadrant Protocol (EQUAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00476765 $ 0.00476765 $ 0.00476765 24-satna najniža cijena $ 0.00564956 $ 0.00564956 $ 0.00564956 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00476765$ 0.00476765 $ 0.00476765 24-satna najviša cijena $ 0.00564956$ 0.00564956 $ 0.00564956 Najviša cijena ikada $ 0.059844$ 0.059844 $ 0.059844 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +13.29% Promjena cijene (7D) +12.01% Promjena cijene (7D) +12.01%

Quadrant Protocol (EQUAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00558184. Tijekom protekla 24 sata, EQUADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00476765 i najviše cijene $ 0.00564956, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EQUAD je $ 0.059844, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EQUAD se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +13.29% u posljednjih 24 sata i +12.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quadrant Protocol (EQUAD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M Količina u optjecaju 543.18M 543.18M 543.18M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quadrant Protocol je $ 3.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EQUAD je 543.18M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.57M.