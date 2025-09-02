Pyth USDC (PYTHUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 24-satna najniža cijena $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 24-satna najviša cijena $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 Najviša cijena ikada $ 9.22$ 9.22 $ 9.22 Najniža cijena $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.05% Promjena cijene (7D) +0.05%

Pyth USDC (PYTHUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.052. Tijekom protekla 24 sata, PYTHUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.051 i najviše cijene $ 1.054, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PYTHUSDC je $ 9.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.012.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PYTHUSDC se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pyth USDC (PYTHUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 838.35K$ 838.35K $ 838.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 838.35K$ 838.35K $ 838.35K Količina u optjecaju 796.99K 796.99K 796.99K Ukupna količina 796,994.0 796,994.0 796,994.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pyth USDC je $ 838.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PYTHUSDC je 796.99K, s ukupnom količinom od 796994.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 838.35K.