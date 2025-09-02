Više o PYTHUSDC

Pyth USDC Cijena (PYTHUSDC)

1 PYTHUSDC u USD cijena uživo:

$1.052
$1.052
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Pyth USDC (PYTHUSDC)
Pyth USDC (PYTHUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.00%

--

+0.05%

+0.05%

Pyth USDC (PYTHUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.052. Tijekom protekla 24 sata, PYTHUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.051 i najviše cijene $ 1.054, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PYTHUSDC je $ 9.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.012.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PYTHUSDC se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pyth USDC (PYTHUSDC)

$ 838.35K
$ 838.35K

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pyth USDC je $ 838.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PYTHUSDC je 796.99K, s ukupnom količinom od 796994.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 838.35K.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pyth USDC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pyth USDC u USD iznosila je $ +0.0026845988.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pyth USDC u USD iznosila je $ +0.0052421160.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pyth USDC u USD iznosila je $ +0.0074822256676745.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0026845988+0.26%
60 dana$ +0.0052421160+0.50%
90 dana$ +0.0074822256676745+0.72%

Što je Pyth USDC (PYTHUSDC)

This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Resurs Pyth USDC (PYTHUSDC)

Pyth USDC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pyth USDC (PYTHUSDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pyth USDC (PYTHUSDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pyth USDC.

Provjerite Pyth USDC predviđanje cijene sada!

PYTHUSDC u lokalnim valutama

Pyth USDC (PYTHUSDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pyth USDC (PYTHUSDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PYTHUSDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pyth USDC (PYTHUSDC)

Koliko Pyth USDC (PYTHUSDC) vrijedi danas?
Cijena PYTHUSDC uživo u USD je 1.052 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PYTHUSDC u USD?
Trenutačna cijena PYTHUSDC u USD je $ 1.052. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pyth USDC?
Tržišna kapitalizacija za PYTHUSDC je $ 838.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PYTHUSDC?
Količina u optjecaju za PYTHUSDC je 796.99K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PYTHUSDC?
PYTHUSDC je postigao ATH cijenu od 9.22 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PYTHUSDC?
PYTHUSDC je vidio ATL cijenu od 1.012 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PYTHUSDC?
24-satni obujam trgovanja za PYTHUSDC je -- USD.
Hoće li PYTHUSDC još narasti ove godine?
PYTHUSDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PYTHUSDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.