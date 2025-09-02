Pyth ETH (PYTHETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1,003.49 $ 1,003.49 $ 1,003.49 24-satna najniža cijena $ 4,523.24 $ 4,523.24 $ 4,523.24 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1,003.49$ 1,003.49 $ 1,003.49 24-satna najviša cijena $ 4,523.24$ 4,523.24 $ 4,523.24 Najviša cijena ikada $ 5,126.36$ 5,126.36 $ 5,126.36 Najniža cijena $ 1,003.49$ 1,003.49 $ 1,003.49 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) -0.63% Promjena cijene (7D) -0.64% Promjena cijene (7D) -0.64%

Pyth ETH (PYTHETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,497.39. Tijekom protekla 24 sata, PYTHETHtrgovalo je između najniže cijene $ 1,003.49 i najviše cijene $ 4,523.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PYTHETH je $ 5,126.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,003.49.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PYTHETH se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i -0.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pyth ETH (PYTHETH)

Tržišna kapitalizacija $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Količina u optjecaju 463.70 463.70 463.70 Ukupna količina 463.7 463.7 463.7

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pyth ETH je $ 2.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PYTHETH je 463.70, s ukupnom količinom od 463.7. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.08M.