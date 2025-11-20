PumpBase Cijena danas

Trenutačna cijena PumpBase (PUMPBASE) danas je $ 0.00003641, s promjenom od 8.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PUMPBASE u USD je $ 0.00003641 po PUMPBASE.

PumpBase trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 36,432, s količinom u optjecaju od 1.00B PUMPBASE. Tijekom posljednja 24 sata, PUMPBASE trgovao je između $ 0.00003338 (niska) i $ 0.00003688 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00127557, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003254.

U kratkoročnim performansama, PUMPBASE se kretao -0.71% u posljednjem satu i -18.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PumpBase (PUMPBASE)

Tržišna kapitalizacija $ 36.43K$ 36.43K $ 36.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.43K$ 36.43K $ 36.43K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

