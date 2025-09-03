PulsePad (PLSPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.447594$ 0.447594 $ 0.447594 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.55% Promjena cijene (1D) +4.49% Promjena cijene (7D) -8.94% Promjena cijene (7D) -8.94%

PulsePad (PLSPAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PLSPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLSPAD je $ 0.447594, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLSPAD se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, +4.49% u posljednjih 24 sata i -8.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PulsePad (PLSPAD)

Tržišna kapitalizacija $ 51.49K$ 51.49K $ 51.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Količina u optjecaju 170.00M 170.00M 170.00M Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PulsePad je $ 51.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLSPAD je 170.00M, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.