PUFF (PUFF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00105938 24-satna najniža cijena $ 0.00108907 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00105938 24-satna najviša cijena $ 0.00108907 Najviša cijena ikada $ 0.868751 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) +0.53% Promjena cijene (7D) +7.28%

PUFF (PUFF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00107464. Tijekom protekla 24 sata, PUFFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00105938 i najviše cijene $ 0.00108907, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUFF je $ 0.868751, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUFF se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i +7.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUFF (PUFF)

Tržišna kapitalizacija $ 56.05K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 152.58K Količina u optjecaju 52.20M Ukupna količina 142,097,002.19

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUFF je $ 56.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUFF je 52.20M, s ukupnom količinom od 142097002.19. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 152.58K.