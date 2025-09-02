Više o PUFF

PUFF Informacije o cijeni

PUFF Službena web stranica

PUFF Tokenomija

PUFF Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

PUFF Logotip

PUFF Cijena (PUFF)

Neuvršten

1 PUFF u USD cijena uživo:

$0.00107379
$0.00107379$0.00107379
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PUFF (PUFF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:45:04 (UTC+8)

PUFF (PUFF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00105938
$ 0.00105938$ 0.00105938
24-satna najniža cijena
$ 0.00108907
$ 0.00108907$ 0.00108907
24-satna najviša cijena

$ 0.00105938
$ 0.00105938$ 0.00105938

$ 0.00108907
$ 0.00108907$ 0.00108907

$ 0.868751
$ 0.868751$ 0.868751

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

+0.53%

+7.28%

+7.28%

PUFF (PUFF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00107464. Tijekom protekla 24 sata, PUFFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00105938 i najviše cijene $ 0.00108907, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUFF je $ 0.868751, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUFF se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i +7.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUFF (PUFF)

$ 56.05K
$ 56.05K$ 56.05K

--
----

$ 152.58K
$ 152.58K$ 152.58K

52.20M
52.20M 52.20M

142,097,002.19
142,097,002.19 142,097,002.19

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUFF je $ 56.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUFF je 52.20M, s ukupnom količinom od 142097002.19. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 152.58K.

PUFF (PUFF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PUFF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PUFF u USD iznosila je $ -0.0001048926.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PUFF u USD iznosila je $ -0.0000284616.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PUFF u USD iznosila je $ -0.000250179204741991.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.53%
30 dana$ -0.0001048926-9.76%
60 dana$ -0.0000284616-2.64%
90 dana$ -0.000250179204741991-18.88%

Što je PUFF (PUFF)

$PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PUFF (PUFF)

Službena web-stranica

PUFF Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PUFF (PUFF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PUFF (PUFF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PUFF.

Provjerite PUFF predviđanje cijene sada!

PUFF u lokalnim valutama

PUFF (PUFF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PUFF (PUFF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUFF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PUFF (PUFF)

Koliko PUFF (PUFF) vrijedi danas?
Cijena PUFF uživo u USD je 0.00107464 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUFF u USD?
Trenutačna cijena PUFF u USD je $ 0.00107464. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PUFF?
Tržišna kapitalizacija za PUFF je $ 56.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUFF?
Količina u optjecaju za PUFF je 52.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUFF?
PUFF je postigao ATH cijenu od 0.868751 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUFF?
PUFF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUFF?
24-satni obujam trgovanja za PUFF je -- USD.
Hoće li PUFF još narasti ove godine?
PUFF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUFF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:45:04 (UTC+8)

PUFF (PUFF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.