PUFF (PUFF) Informacije $PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/ Službena web stranica: https://www.stonedapecrew.com/ Kupi PUFF odmah!

PUFF (PUFF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PUFF (PUFF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 54.72K $ 54.72K $ 54.72K Ukupna količina: $ 142.10M $ 142.10M $ 142.10M Količina u optjecaju: $ 52.20M $ 52.20M $ 52.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 148.95K $ 148.95K $ 148.95K Povijesni maksimum: $ 0.868751 $ 0.868751 $ 0.868751 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0010482 $ 0.0010482 $ 0.0010482 Saznajte više o cijeni PUFF (PUFF)

PUFF (PUFF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PUFF (PUFF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUFF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUFF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUFF tokena, istražite PUFF cijenu tokena uživo!

PUFF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUFF? Naša PUFF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PUFF predviđanje cijene tokena odmah!

