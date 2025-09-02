Protocol Monsters (PMON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.066422 $ 0.066422 $ 0.066422 24-satna najniža cijena $ 0.06699 $ 0.06699 $ 0.06699 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.066422$ 0.066422 $ 0.066422 24-satna najviša cijena $ 0.06699$ 0.06699 $ 0.06699 Najviša cijena ikada $ 62.1$ 62.1 $ 62.1 Najniža cijena $ 0.02767553$ 0.02767553 $ 0.02767553 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) -10.71% Promjena cijene (7D) -10.71%

Protocol Monsters (PMON) cijena u stvarnom vremenu je $0.066903. Tijekom protekla 24 sata, PMONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.066422 i najviše cijene $ 0.06699, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PMON je $ 62.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02767553.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PMON se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -10.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Protocol Monsters (PMON)

Tržišna kapitalizacija $ 391.64K$ 391.64K $ 391.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 581.01K$ 581.01K $ 581.01K Količina u optjecaju 5.85M 5.85M 5.85M Ukupna količina 8,684,404.66368 8,684,404.66368 8,684,404.66368

Trenutačna tržišna kapitalizacija Protocol Monsters je $ 391.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PMON je 5.85M, s ukupnom količinom od 8684404.66368. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 581.01K.