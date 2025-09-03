Prick (PRICK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01709584$ 0.01709584 $ 0.01709584 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.57% Promjena cijene (1D) +1.16% Promjena cijene (7D) +5.84% Promjena cijene (7D) +5.84%

Prick (PRICK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PRICKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRICK je $ 0.01709584, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRICK se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, +1.16% u posljednjih 24 sata i +5.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prick (PRICK)

Tržišna kapitalizacija $ 63.36K$ 63.36K $ 63.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.36K$ 63.36K $ 63.36K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Prick je $ 63.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRICK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.36K.