PPKAS Cijena (PPKAS)

1 PPKAS u USD cijena uživo:

$0.00081238
$0.00081238$0.00081238
-4.00%1D
mexc
Grafikon aktualnih cijena PPKAS (PPKAS)
PPKAS (PPKAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201751
$ 0.00201751$ 0.00201751

$ 0
$ 0$ 0

+0.96%

-4.11%

-18.99%

-18.99%

PPKAS (PPKAS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PPKAStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PPKAS je $ 0.00201751, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PPKAS se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, -4.11% u posljednjih 24 sata i -18.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PPKAS (PPKAS)

$ 607.57K
$ 607.57K$ 607.57K

--
----

$ 8.12M
$ 8.12M$ 8.12M

747.90M
747.90M 747.90M

9,994,511,697.0
9,994,511,697.0 9,994,511,697.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PPKAS je $ 607.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PPKAS je 747.90M, s ukupnom količinom od 9994511697.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.12M.

PPKAS (PPKAS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PPKAS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PPKAS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PPKAS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PPKAS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.11%
30 dana$ 0-29.25%
60 dana$ 0-46.20%
90 dana$ 0--

Što je PPKAS (PPKAS)

PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution!

PPKAS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PPKAS (PPKAS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PPKAS (PPKAS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PPKAS.

Provjerite PPKAS predviđanje cijene sada!

PPKAS (PPKAS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PPKAS (PPKAS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PPKAS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PPKAS (PPKAS)

Koliko PPKAS (PPKAS) vrijedi danas?
Cijena PPKAS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PPKAS u USD?
Trenutačna cijena PPKAS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PPKAS?
Tržišna kapitalizacija za PPKAS je $ 607.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PPKAS?
Količina u optjecaju za PPKAS je 747.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PPKAS?
PPKAS je postigao ATH cijenu od 0.00201751 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PPKAS?
PPKAS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PPKAS?
24-satni obujam trgovanja za PPKAS je -- USD.
Hoće li PPKAS još narasti ove godine?
PPKAS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PPKAS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.