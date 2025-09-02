PPKAS (PPKAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00201751$ 0.00201751 $ 0.00201751 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.96% Promjena cijene (1D) -4.11% Promjena cijene (7D) -18.99% Promjena cijene (7D) -18.99%

PPKAS (PPKAS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PPKAStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PPKAS je $ 0.00201751, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PPKAS se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, -4.11% u posljednjih 24 sata i -18.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PPKAS (PPKAS)

Tržišna kapitalizacija $ 607.57K$ 607.57K $ 607.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M Količina u optjecaju 747.90M 747.90M 747.90M Ukupna količina 9,994,511,697.0 9,994,511,697.0 9,994,511,697.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PPKAS je $ 607.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PPKAS je 747.90M, s ukupnom količinom od 9994511697.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.12M.