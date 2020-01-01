PPKAS (PPKAS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PPKAS (PPKAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PPKAS (PPKAS) Informacije PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution! Službena web stranica: https://ppkas.space/ Bijela knjiga: https://ppkas.gitbook.io/ppkas/docs/whitepaper Kupi PPKAS odmah!

PPKAS (PPKAS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PPKAS (PPKAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 631.74K $ 631.74K $ 631.74K Ukupna količina: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Količina u optjecaju: $ 777.04M $ 777.04M $ 777.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.12M $ 8.12M $ 8.12M Povijesni maksimum: $ 0.00201751 $ 0.00201751 $ 0.00201751 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00081203 $ 0.00081203 $ 0.00081203 Saznajte više o cijeni PPKAS (PPKAS)

PPKAS (PPKAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PPKAS (PPKAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PPKAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PPKAS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PPKAS tokena, istražite PPKAS cijenu tokena uživo!

