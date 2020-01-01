POSTHUMAN (PHMN) Tokenomika

POSTHUMAN (PHMN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u POSTHUMAN (PHMN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
POSTHUMAN (PHMN) Informacije

The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators.

We're on the way of becoming the First Decentralized Validator!

It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com

Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us)

More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o

You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg

Službena web stranica:
https://posthuman.digital/

POSTHUMAN (PHMN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za POSTHUMAN (PHMN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 52.45K
$ 52.45K
Ukupna količina:
$ 66.07K
$ 66.07K
Količina u optjecaju:
$ 12.19K
$ 12.19K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 284.35K
$ 284.35K
Povijesni maksimum:
$ 55.2
$ 55.2
Povijesni minimum:
$ 2.96
$ 2.96
Trenutna cijena:
$ 4.3
$ 4.3

POSTHUMAN (PHMN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike POSTHUMAN (PHMN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PHMN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PHMN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PHMN tokena, istražite PHMN cijenu tokena uživo!

PHMN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PHMN? Naša PHMN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.