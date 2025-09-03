POSTHUMAN (PHMN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.93 $ 3.93 $ 3.93 24-satna najniža cijena $ 4.44 $ 4.44 $ 4.44 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.93$ 3.93 $ 3.93 24-satna najviša cijena $ 4.44$ 4.44 $ 4.44 Najviša cijena ikada $ 55.2$ 55.2 $ 55.2 Najniža cijena $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Promjena cijene (1H) +0.59% Promjena cijene (1D) +10.32% Promjena cijene (7D) +8.90% Promjena cijene (7D) +8.90%

POSTHUMAN (PHMN) cijena u stvarnom vremenu je $4.39. Tijekom protekla 24 sata, PHMNtrgovalo je između najniže cijene $ 3.93 i najviše cijene $ 4.44, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHMN je $ 55.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.96.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHMN se promijenio za +0.59% u posljednjih sat vremena, +10.32% u posljednjih 24 sata i +8.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu POSTHUMAN (PHMN)

Tržišna kapitalizacija $ 53.54K$ 53.54K $ 53.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 290.25K$ 290.25K $ 290.25K Količina u optjecaju 12.19K 12.19K 12.19K Ukupna količina 66,072.0 66,072.0 66,072.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija POSTHUMAN je $ 53.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHMN je 12.19K, s ukupnom količinom od 66072.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 290.25K.