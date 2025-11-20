Polypump Cijena danas

Trenutačna cijena Polypump (POLYPUMP) danas je $ 0.00000584, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POLYPUMP u USD je $ 0.00000584 po POLYPUMP.

Polypump trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,835.39, s količinom u optjecaju od 1.00B POLYPUMP. Tijekom posljednja 24 sata, POLYPUMP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00038177, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000577.

U kratkoročnim performansama, POLYPUMP se kretao -- u posljednjem satu i -13.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Polypump (POLYPUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polypump je $ 5.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLYPUMP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.84K.