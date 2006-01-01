Pojak (PJ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pojak (PJ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pojak (PJ) Informacije Pojak watched as the world played hot potato with CTO shit coins. Now, it's his moment. With Pepe's legendary meme power and Wojak's emotional depth, Pojak brings a new level of influence, wealth, and ethics. Born into meme royalty with luxury and wisdom from Pepe and Wojak, he faced hardship when the original developer rugged the project. The community rose up and took control. Pojak was reborn, stronger and more determined. Službena web stranica: https://www.pojakonsol.com Kupi PJ odmah!

Pojak (PJ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pojak (PJ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.23K $ 10.23K $ 10.23K Ukupna količina: $ 946.18M $ 946.18M $ 946.18M Količina u optjecaju: $ 946.18M $ 946.18M $ 946.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.23K $ 10.23K $ 10.23K Povijesni maksimum: $ 0.00260268 $ 0.00260268 $ 0.00260268 Povijesni minimum: $ 0.00000692 $ 0.00000692 $ 0.00000692 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Pojak (PJ)

Pojak (PJ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pojak (PJ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PJ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PJ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PJ tokena, istražite PJ cijenu tokena uživo!

PJ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PJ? Naša PJ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PJ predviđanje cijene tokena odmah!

