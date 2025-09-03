Pojak (PJ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00260268$ 0.00260268 $ 0.00260268 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.89% Promjena cijene (7D) +1.89%

Pojak (PJ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PJtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PJ je $ 0.00260268, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PJ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pojak (PJ)

Tržišna kapitalizacija $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K Količina u optjecaju 946.18M 946.18M 946.18M Ukupna količina 946,181,337.529673 946,181,337.529673 946,181,337.529673

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pojak je $ 10.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PJ je 946.18M, s ukupnom količinom od 946181337.529673. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.23K.