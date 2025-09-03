Points (POINTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.059039$ 0.059039 $ 0.059039 Najniža cijena $ 0.00017306$ 0.00017306 $ 0.00017306 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -6.50% Promjena cijene (7D) -6.50%

Points (POINTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00030722. Tijekom protekla 24 sata, POINTStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POINTS je $ 0.059039, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00017306.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POINTS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -6.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Points (POINTS)

Tržišna kapitalizacija $ 76.50K$ 76.50K $ 76.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.50K$ 76.50K $ 76.50K Količina u optjecaju 249.00M 249.00M 249.00M Ukupna količina 249,000,000.0 249,000,000.0 249,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Points je $ 76.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POINTS je 249.00M, s ukupnom količinom od 249000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.50K.