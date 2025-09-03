PLUTO (PLUTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00155953$ 0.00155953 $ 0.00155953 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.70% Promjena cijene (1D) +3.03% Promjena cijene (7D) +13.46% Promjena cijene (7D) +13.46%

PLUTO (PLUTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PLUTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLUTO je $ 0.00155953, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLUTO se promijenio za +0.70% u posljednjih sat vremena, +3.03% u posljednjih 24 sata i +13.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PLUTO (PLUTO)

Tržišna kapitalizacija $ 9.79K$ 9.79K $ 9.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.79K$ 9.79K $ 9.79K Količina u optjecaju 999.04M 999.04M 999.04M Ukupna količina 999,039,320.544651 999,039,320.544651 999,039,320.544651

Trenutačna tržišna kapitalizacija PLUTO je $ 9.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLUTO je 999.04M, s ukupnom količinom od 999039320.544651. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.79K.