Plugin Logotip

Plugin Cijena (PLI)

Neuvršten

1 PLI u USD cijena uživo:

$0.01844011
-3.10%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Plugin (PLI)
Plugin (PLI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01821878
24-satna najniža cijena
$ 0.01916341
24-satna najviša cijena

$ 0.01821878
$ 0.01916341
$ 0.972163
$ 0.01388484
-0.09%

-3.17%

-13.84%

-13.84%

Plugin (PLI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01844011. Tijekom protekla 24 sata, PLItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01821878 i najviše cijene $ 0.01916341, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLI je $ 0.972163, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01388484.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLI se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -3.17% u posljednjih 24 sata i -13.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plugin (PLI)

$ 3.55M
--
$ 9.22M
192.69M
500,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Plugin je $ 3.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLI je 192.69M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.22M.

Plugin (PLI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Plugin u USD iznosila je $ -0.0006049041385658.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Plugin u USD iznosila je $ -0.0051508611.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Plugin u USD iznosila je $ -0.0035641708.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Plugin u USD iznosila je $ -0.00719969382311288.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0006049041385658-3.17%
30 dana$ -0.0051508611-27.93%
60 dana$ -0.0035641708-19.32%
90 dana$ -0.00719969382311288-28.08%

Što je Plugin (PLI)

Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Plugin (PLI)

Službena web-stranica

Plugin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Plugin (PLI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Plugin (PLI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Plugin.

Provjerite Plugin predviđanje cijene sada!

PLI u lokalnim valutama

Plugin (PLI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Plugin (PLI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Plugin (PLI)

Koliko Plugin (PLI) vrijedi danas?
Cijena PLI uživo u USD je 0.01844011 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PLI u USD?
Trenutačna cijena PLI u USD je $ 0.01844011. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Plugin?
Tržišna kapitalizacija za PLI je $ 3.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PLI?
Količina u optjecaju za PLI je 192.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLI?
PLI je postigao ATH cijenu od 0.972163 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLI?
PLI je vidio ATL cijenu od 0.01388484 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PLI?
24-satni obujam trgovanja za PLI je -- USD.
Hoće li PLI još narasti ove godine?
PLI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
