Plugin (PLI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01821878 24-satna najviša cijena $ 0.01916341 Najviša cijena ikada $ 0.972163 Najniža cijena $ 0.01388484 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -3.17% Promjena cijene (7D) -13.84%

Plugin (PLI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01844011. Tijekom protekla 24 sata, PLItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01821878 i najviše cijene $ 0.01916341, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLI je $ 0.972163, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01388484.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLI se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -3.17% u posljednjih 24 sata i -13.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plugin (PLI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.55M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.22M Količina u optjecaju 192.69M Ukupna količina 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plugin je $ 3.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLI je 192.69M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.22M.