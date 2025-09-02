New Kind of Network (NKN) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02477
24-satna najniža cijena
$ 0.02757
24-satna najviša cijena
$ 0.02477
$ 0.02757
$ 1.48332395
$ 0.00641054097117
-0.48%
-1.94%
-3.05%
-3.05%
New Kind of Network (NKN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02515. Tijekom protekla 24 sata, NKNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02477 i najviše cijene $ 0.02757, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NKN je $ 1.48332395, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00641054097117.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NKN se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i -3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu New Kind of Network (NKN)
No.867
$ 19.91M
$ 271.05K
$ 25.15M
791.73M
1,000,000,000
791,734,461.9998165
79.17%
2018-05-28 00:00:00
$ 0.0024
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija New Kind of Network je $ 19.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 271.05K. Količina u optjecaju NKN je 791.73M, s ukupnom količinom od 791734461.9998165. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.15M.
New Kind of Network (NKN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena New Kind of Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0004976
-1.94%
30 dana
$ -0.00051
-1.99%
60 dana
$ +0.00106
+4.40%
90 dana
$ -0.00495
-16.45%
New Kind of Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NKN od $ -0.0004976 (-1.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
New Kind of Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00051 (-1.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
New Kind of Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NKN od $ +0.00106 (+4.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
New Kind of Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00495 (-16.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena New Kind of Network (NKN)?
NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.
New Kind of Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će New Kind of Network (NKN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših New Kind of Network (NKN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za New Kind of Network.
Razumijevanje tokenomike New Kind of Network (NKN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NKN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti New Kind of Network (NKN)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.