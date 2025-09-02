Više o NKN

New Kind of Network Logotip

New Kind of Network Cijena(NKN)

1 NKN u USD cijena uživo:

$0.02515
$0.02515$0.02515
-1.94%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena New Kind of Network (NKN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:17:26 (UTC+8)

New Kind of Network (NKN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02477
$ 0.02477$ 0.02477
24-satna najniža cijena
$ 0.02757
$ 0.02757$ 0.02757
24-satna najviša cijena

$ 0.02477
$ 0.02477$ 0.02477

$ 0.02757
$ 0.02757$ 0.02757

$ 1.48332395
$ 1.48332395$ 1.48332395

$ 0.00641054097117
$ 0.00641054097117$ 0.00641054097117

-0.48%

-1.94%

-3.05%

-3.05%

New Kind of Network (NKN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02515. Tijekom protekla 24 sata, NKNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02477 i najviše cijene $ 0.02757, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NKN je $ 1.48332395, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00641054097117.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NKN se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i -3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu New Kind of Network (NKN)

No.867

$ 19.91M
$ 19.91M$ 19.91M

$ 271.05K
$ 271.05K$ 271.05K

$ 25.15M
$ 25.15M$ 25.15M

791.73M
791.73M 791.73M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

791,734,461.9998165
791,734,461.9998165 791,734,461.9998165

79.17%

2018-05-28 00:00:00

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija New Kind of Network je $ 19.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 271.05K. Količina u optjecaju NKN je 791.73M, s ukupnom količinom od 791734461.9998165. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.15M.

New Kind of Network (NKN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena New Kind of Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0004976-1.94%
30 dana$ -0.00051-1.99%
60 dana$ +0.00106+4.40%
90 dana$ -0.00495-16.45%
New Kind of Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NKN od $ -0.0004976 (-1.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

New Kind of Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00051 (-1.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

New Kind of Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NKN od $ +0.00106 (+4.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

New Kind of Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00495 (-16.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena New Kind of Network (NKN)?

Pogledajte New Kind of Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je New Kind of Network (NKN)

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

New Kind of Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje New Kind of Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NKN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o New Kind of Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje New Kind of Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

New Kind of Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će New Kind of Network (NKN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših New Kind of Network (NKN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za New Kind of Network.

Provjerite New Kind of Network predviđanje cijene sada!

New Kind of Network (NKN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike New Kind of Network (NKN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NKN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti New Kind of Network (NKN)

Tražiš kako kupiti New Kind of Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti New Kind of Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NKN u lokalnim valutama

1 New Kind of Network(NKN) u VND
661.82225
1 New Kind of Network(NKN) u AUD
A$0.038228
1 New Kind of Network(NKN) u GBP
0.0183595
1 New Kind of Network(NKN) u EUR
0.0213775
1 New Kind of Network(NKN) u USD
$0.02515
1 New Kind of Network(NKN) u MYR
RM0.106133
1 New Kind of Network(NKN) u TRY
1.034168
1 New Kind of Network(NKN) u JPY
¥3.69705
1 New Kind of Network(NKN) u ARS
ARS$34.6418615
1 New Kind of Network(NKN) u RUB
2.0263355
1 New Kind of Network(NKN) u INR
2.2129485
1 New Kind of Network(NKN) u IDR
Rp412.295016
1 New Kind of Network(NKN) u KRW
35.0276625
1 New Kind of Network(NKN) u PHP
1.436568
1 New Kind of Network(NKN) u EGP
￡E.1.2205295
1 New Kind of Network(NKN) u BRL
R$0.1365645
1 New Kind of Network(NKN) u CAD
C$0.0344555
1 New Kind of Network(NKN) u BDT
3.0564795
1 New Kind of Network(NKN) u NGN
38.5144585
1 New Kind of Network(NKN) u COP
$101.003909
1 New Kind of Network(NKN) u ZAR
R.0.44264
1 New Kind of Network(NKN) u UAH
1.0404555
1 New Kind of Network(NKN) u VES
Bs3.6719
1 New Kind of Network(NKN) u CLP
$24.3955
1 New Kind of Network(NKN) u PKR
Rs7.126504
1 New Kind of Network(NKN) u KZT
13.5359815
1 New Kind of Network(NKN) u THB
฿0.812345
1 New Kind of Network(NKN) u TWD
NT$0.770093
1 New Kind of Network(NKN) u AED
د.إ0.0923005
1 New Kind of Network(NKN) u CHF
Fr0.02012
1 New Kind of Network(NKN) u HKD
HK$0.1959185
1 New Kind of Network(NKN) u AMD
֏9.613839
1 New Kind of Network(NKN) u MAD
.د.م0.225847
1 New Kind of Network(NKN) u MXN
$0.468796
1 New Kind of Network(NKN) u SAR
ريال0.0943125
1 New Kind of Network(NKN) u PLN
0.0912945
1 New Kind of Network(NKN) u RON
лв0.1088995
1 New Kind of Network(NKN) u SEK
kr0.2361585
1 New Kind of Network(NKN) u BGN
лв0.041749
1 New Kind of Network(NKN) u HUF
Ft8.485107
1 New Kind of Network(NKN) u CZK
0.5243775
1 New Kind of Network(NKN) u KWD
د.ك0.00767075
1 New Kind of Network(NKN) u ILS
0.0842525
1 New Kind of Network(NKN) u AOA
Kz22.9259855
1 New Kind of Network(NKN) u BHD
.د.ب0.0094564
1 New Kind of Network(NKN) u BMD
$0.02515
1 New Kind of Network(NKN) u DKK
kr0.1602055
1 New Kind of Network(NKN) u HNL
L0.657924
1 New Kind of Network(NKN) u MUR
1.15187
1 New Kind of Network(NKN) u NAD
$0.441634
1 New Kind of Network(NKN) u NOK
kr0.2512485
1 New Kind of Network(NKN) u NZD
$0.0425035
1 New Kind of Network(NKN) u PAB
B/.0.02515
1 New Kind of Network(NKN) u PGK
K0.1063845
1 New Kind of Network(NKN) u QAR
ر.ق0.091546
1 New Kind of Network(NKN) u RSD
дин.2.5162575

New Kind of Network Resurs

Za dublje razumijevanje New Kind of Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena New Kind of Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o New Kind of Network

Koliko New Kind of Network (NKN) vrijedi danas?
Cijena NKN uživo u USD je 0.02515 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NKN u USD?
Trenutačna cijena NKN u USD je $ 0.02515. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija New Kind of Network?
Tržišna kapitalizacija za NKN je $ 19.91M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NKN?
Količina u optjecaju za NKN je 791.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NKN?
NKN je postigao ATH cijenu od 1.48332395 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NKN?
NKN je vidio ATL cijenu od 0.00641054097117 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NKN?
24-satni obujam trgovanja za NKN je $ 271.05K USD.
Hoće li NKN još narasti ove godine?
NKN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NKN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
