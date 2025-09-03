Pixel (PXL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00685466$ 0.00685466 $ 0.00685466 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.26% Promjena cijene (1D) +9.43% Promjena cijene (7D) +1.28% Promjena cijene (7D) +1.28%

Pixel (PXL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PXLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PXL je $ 0.00685466, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PXL se promijenio za -1.26% u posljednjih sat vremena, +9.43% u posljednjih 24 sata i +1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pixel (PXL)

Tržišna kapitalizacija $ 43.85K$ 43.85K $ 43.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.85K$ 43.85K $ 43.85K Količina u optjecaju 644.17M 644.17M 644.17M Ukupna količina 644,169,819.578253 644,169,819.578253 644,169,819.578253

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pixel je $ 43.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PXL je 644.17M, s ukupnom količinom od 644169819.578253. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.85K.