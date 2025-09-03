Više o PXL

PXL Informacije o cijeni

PXL Službena web stranica

PXL Tokenomija

PXL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pixel Logotip

Pixel Cijena (PXL)

Neuvršten

1 PXL u USD cijena uživo:

--
----
+9.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pixel (PXL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:18:40 (UTC+8)

Pixel (PXL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00685466
$ 0.00685466$ 0.00685466

$ 0
$ 0$ 0

-1.26%

+9.43%

+1.28%

+1.28%

Pixel (PXL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PXLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PXL je $ 0.00685466, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PXL se promijenio za -1.26% u posljednjih sat vremena, +9.43% u posljednjih 24 sata i +1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pixel (PXL)

$ 43.85K
$ 43.85K$ 43.85K

--
----

$ 43.85K
$ 43.85K$ 43.85K

644.17M
644.17M 644.17M

644,169,819.578253
644,169,819.578253 644,169,819.578253

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pixel je $ 43.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PXL je 644.17M, s ukupnom količinom od 644169819.578253. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.85K.

Pixel (PXL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pixel u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pixel u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pixel u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pixel u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+9.43%
30 dana$ 0-24.69%
60 dana$ 0-37.44%
90 dana$ 0--

Što je Pixel (PXL)

XR Publisher is an open-source platform dedicated to decentralizing the 3D web by providing tools that enable creators to build, publish, and monetize immersive 3D experiences. Founded by Anthony Burchell in 2020, the platform offers a comprehensive suite of services, including AI character management, social integrations, and 3D content publishing, all designed to democratize access to the metaverse. The $PXL token is the official cryptocurrency associated with XR Publisher. Initially, there were no plans to launch a token; however, due to community interest and the emergence of unofficial tokens, the decision was made to introduce $PXL to maintain project integrity and provide a legitimate option for supporters. The token serves as a demonstration of XR Publisher's capabilities and aims to engage the community in the platform's growth and the broader 3D web ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pixel (PXL)

Službena web-stranica

Pixel Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pixel (PXL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pixel (PXL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pixel.

Provjerite Pixel predviđanje cijene sada!

PXL u lokalnim valutama

Pixel (PXL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pixel (PXL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PXL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pixel (PXL)

Koliko Pixel (PXL) vrijedi danas?
Cijena PXL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PXL u USD?
Trenutačna cijena PXL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pixel?
Tržišna kapitalizacija za PXL je $ 43.85K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PXL?
Količina u optjecaju za PXL je 644.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PXL?
PXL je postigao ATH cijenu od 0.00685466 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PXL?
PXL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PXL?
24-satni obujam trgovanja za PXL je -- USD.
Hoće li PXL još narasti ove godine?
PXL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PXL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:18:40 (UTC+8)

Pixel (PXL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.