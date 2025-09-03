PIPE (PIPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.53% Promjena cijene (1D) +2.21% Promjena cijene (7D) -3.46%

PIPE (PIPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PIPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIPE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIPE se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +2.21% u posljednjih 24 sata i -3.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PIPE (PIPE)

Tržišna kapitalizacija $ 18.41K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.41K Količina u optjecaju 995.68M Ukupna količina 995,684,886.472152

Trenutačna tržišna kapitalizacija PIPE je $ 18.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIPE je 995.68M, s ukupnom količinom od 995684886.472152. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.41K.