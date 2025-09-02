Što je DeLorean (DMC)

DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.

DeLorean (DMC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeLorean (DMC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DMC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

DeLorean Resurs

Za dublje razumijevanje DeLorean, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeLorean Koliko DeLorean (DMC) vrijedi danas? Cijena DMC uživo u USD je 0.003243 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena DMC u USD? $ 0.003243 . Provjerite Trenutačna cijena DMC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija DeLorean? Tržišna kapitalizacija za DMC je $ 11.07M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za DMC? Količina u optjecaju za DMC je 3.41B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DMC? DMC je postigao ATH cijenu od 0.011717061970039477 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DMC? DMC je vidio ATL cijenu od 0.002973802799365675 USD . Koliki je obujam trgovanja za DMC? 24-satni obujam trgovanja za DMC je $ 492.54K USD . Hoće li DMC još narasti ove godine? DMC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DMC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

DeLorean (DMC) Važna ažuriranja industrije

