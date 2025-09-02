DeLorean (DMC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003243. Tijekom protekla 24 sata, DMCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003191 i najviše cijene $ 0.0037, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DMC je $ 0.011717061970039477, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002973802799365675.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DMC se promijenio za -2.18% u posljednjih sat vremena, -2.37% u posljednjih 24 sata i -8.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu DeLorean (DMC)
No.1095
$ 11.07M
$ 492.54K
$ 41.51M
3.41B
12,800,000,000
12,800,000,000
26.67%
SUI
Trenutačna tržišna kapitalizacija DeLorean je $ 11.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 492.54K. Količina u optjecaju DMC je 3.41B, s ukupnom količinom od 12800000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.51M.
DeLorean (DMC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena DeLorean za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00007872
-2.37%
30 dana
$ +0.000207
+6.81%
60 dana
$ -0.00475
-59.43%
90 dana
$ -0.000657
-16.85%
DeLorean promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DMC od $ -0.00007872 (-2.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
DeLorean 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000207 (+6.81%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
DeLorean 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DMC od $ -0.00475 (-59.43%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
DeLorean 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000657 (-16.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DeLorean (DMC)?
DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.
DeLorean dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DeLorean ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti DMC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o DeLorean na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DeLorean učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
DeLorean Predviđanje cijene (USD)
Koliko će DeLorean (DMC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeLorean (DMC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeLorean.
Razumijevanje tokenomike DeLorean (DMC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DMC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti DeLorean (DMC)
Tražiš kako kupiti DeLorean? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DeLorean na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
