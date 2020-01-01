Pineapple (PAPPLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pineapple (PAPPLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pineapple (PAPPLE) Informacije Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance. Službena web stranica: https://pineappledex.com Bijela knjiga: https://pineappledex.gitbook.io/litepaper Kupi PAPPLE odmah!

Pineapple (PAPPLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pineapple (PAPPLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.09M $ 7.09M $ 7.09M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 812.13M $ 812.13M $ 812.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.73M $ 8.73M $ 8.73M Povijesni maksimum: $ 0.02351456 $ 0.02351456 $ 0.02351456 Povijesni minimum: $ 0.00208425 $ 0.00208425 $ 0.00208425 Trenutna cijena: $ 0.00871373 $ 0.00871373 $ 0.00871373 Saznajte više o cijeni Pineapple (PAPPLE)

Pineapple (PAPPLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pineapple (PAPPLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PAPPLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PAPPLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PAPPLE tokena, istražite PAPPLE cijenu tokena uživo!

