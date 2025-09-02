Više o PAPPLE

PAPPLE Informacije o cijeni

PAPPLE Bijela knjiga

PAPPLE Službena web stranica

PAPPLE Tokenomija

PAPPLE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pineapple Logotip

Pineapple Cijena (PAPPLE)

Neuvršten

1 PAPPLE u USD cijena uživo:

$0.00940807
$0.00940807$0.00940807
-3.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pineapple (PAPPLE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:48:26 (UTC+8)

Pineapple (PAPPLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00208425
$ 0.00208425$ 0.00208425
24-satna najniža cijena
$ 0.00976361
$ 0.00976361$ 0.00976361
24-satna najviša cijena

$ 0.00208425
$ 0.00208425$ 0.00208425

$ 0.00976361
$ 0.00976361$ 0.00976361

$ 0.02351456
$ 0.02351456$ 0.02351456

$ 0.00208425
$ 0.00208425$ 0.00208425

-0.21%

-3.63%

+2.12%

+2.12%

Pineapple (PAPPLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0094091. Tijekom protekla 24 sata, PAPPLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00208425 i najviše cijene $ 0.00976361, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAPPLE je $ 0.02351456, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00208425.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAPPLE se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -3.63% u posljednjih 24 sata i +2.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pineapple (PAPPLE)

$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M

--
----

$ 9.42M
$ 9.42M$ 9.42M

773.99M
773.99M 773.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pineapple je $ 7.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAPPLE je 773.99M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.42M.

Pineapple (PAPPLE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pineapple u USD iznosila je $ -0.000354509215843886.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pineapple u USD iznosila je $ -0.0025684500.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pineapple u USD iznosila je $ +0.0035965767.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pineapple u USD iznosila je $ +0.004649100567378094.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000354509215843886-3.63%
30 dana$ -0.0025684500-27.29%
60 dana$ +0.0035965767+38.22%
90 dana$ +0.004649100567378094+97.67%

Što je Pineapple (PAPPLE)

Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Pineapple Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pineapple (PAPPLE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pineapple (PAPPLE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pineapple.

Provjerite Pineapple predviđanje cijene sada!

PAPPLE u lokalnim valutama

Pineapple (PAPPLE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pineapple (PAPPLE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAPPLE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pineapple (PAPPLE)

Koliko Pineapple (PAPPLE) vrijedi danas?
Cijena PAPPLE uživo u USD je 0.0094091 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PAPPLE u USD?
Trenutačna cijena PAPPLE u USD je $ 0.0094091. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pineapple?
Tržišna kapitalizacija za PAPPLE je $ 7.29M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PAPPLE?
Količina u optjecaju za PAPPLE je 773.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAPPLE?
PAPPLE je postigao ATH cijenu od 0.02351456 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAPPLE?
PAPPLE je vidio ATL cijenu od 0.00208425 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PAPPLE?
24-satni obujam trgovanja za PAPPLE je -- USD.
Hoće li PAPPLE još narasti ove godine?
PAPPLE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAPPLE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:48:26 (UTC+8)

Pineapple (PAPPLE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.