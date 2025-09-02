Pineapple (PAPPLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00208425 24-satna najviša cijena $ 0.00976361 Najviša cijena ikada $ 0.02351456 Najniža cijena $ 0.00208425 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -3.63% Promjena cijene (7D) +2.12%

Pineapple (PAPPLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0094091. Tijekom protekla 24 sata, PAPPLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00208425 i najviše cijene $ 0.00976361, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAPPLE je $ 0.02351456, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00208425.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAPPLE se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -3.63% u posljednjih 24 sata i +2.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pineapple (PAPPLE)

Tržišna kapitalizacija $ 7.29M$ 7.29M $ 7.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.42M$ 9.42M $ 9.42M Količina u optjecaju 773.99M 773.99M 773.99M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pineapple je $ 7.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAPPLE je 773.99M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.42M.