PHOENIX (PHX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.04% Promjena cijene (1D) +3.26% Promjena cijene (7D) -18.09% Promjena cijene (7D) -18.09%

PHOENIX (PHX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PHXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHX se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, +3.26% u posljednjih 24 sata i -18.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PHOENIX (PHX)

Tržišna kapitalizacija $ 45.70K$ 45.70K $ 45.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.70K$ 45.70K $ 45.70K Količina u optjecaju 304.80B 304.80B 304.80B Ukupna količina 304,798,786,627.2557 304,798,786,627.2557 304,798,786,627.2557

Trenutačna tržišna kapitalizacija PHOENIX je $ 45.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHX je 304.80B, s ukupnom količinom od 304798786627.2557. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.70K.