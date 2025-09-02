Pharaoh (PHAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 286.08 $ 286.08 $ 286.08 24-satna najniža cijena $ 312.05 $ 312.05 $ 312.05 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 286.08$ 286.08 $ 286.08 24-satna najviša cijena $ 312.05$ 312.05 $ 312.05 Najviša cijena ikada $ 1,162.83$ 1,162.83 $ 1,162.83 Najniža cijena $ 21.83$ 21.83 $ 21.83 Promjena cijene (1H) +1.50% Promjena cijene (1D) -3.48% Promjena cijene (7D) -5.76% Promjena cijene (7D) -5.76%

Pharaoh (PHAR) cijena u stvarnom vremenu je $300.98. Tijekom protekla 24 sata, PHARtrgovalo je između najniže cijene $ 286.08 i najviše cijene $ 312.05, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHAR je $ 1,162.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 21.83.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHAR se promijenio za +1.50% u posljednjih sat vremena, -3.48% u posljednjih 24 sata i -5.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pharaoh (PHAR)

Tržišna kapitalizacija $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.96M$ 43.96M $ 43.96M Količina u optjecaju 18.33K 18.33K 18.33K Ukupna količina 146,070.38179173 146,070.38179173 146,070.38179173

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pharaoh je $ 5.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHAR je 18.33K, s ukupnom količinom od 146070.38179173. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.96M.