PER Project Logotip

PER Project Cijena (PER)

Neuvršten

1 PER u USD cijena uživo:

$0.00198603
+0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PER Project (PER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:00:11 (UTC+8)

PER Project (PER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00193231
24-satna najniža cijena
$ 0.0019979
24-satna najviša cijena

$ 0.00193231
$ 0.0019979
$ 2.53
$ 0.00140428
-0.16%

+0.43%

+4.58%

+4.58%

PER Project (PER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00198676. Tijekom protekla 24 sata, PERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00193231 i najviše cijene $ 0.0019979, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PER je $ 2.53, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00140428.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PER se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, +0.43% u posljednjih 24 sata i +4.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PER Project (PER)

$ 1.19M
--
$ 1.19M
600.00M
600,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija PER Project je $ 1.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PER je 600.00M, s ukupnom količinom od 600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.19M.

PER Project (PER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PER Project u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PER Project u USD iznosila je $ +0.0006360959.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PER Project u USD iznosila je $ +0.0002575403.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PER Project u USD iznosila je $ +0.000223813414300308.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.43%
30 dana$ +0.0006360959+32.02%
60 dana$ +0.0002575403+12.96%
90 dana$ +0.000223813414300308+12.70%

Što je PER Project (PER)

Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem.

PER Project Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PER Project (PER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PER Project (PER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PER Project.

Provjerite PER Project predviđanje cijene sada!

PER u lokalnim valutama

PER Project (PER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PER Project (PER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PER Project (PER)

Koliko PER Project (PER) vrijedi danas?
Cijena PER uživo u USD je 0.00198676 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PER u USD?
Trenutačna cijena PER u USD je $ 0.00198676. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PER Project?
Tržišna kapitalizacija za PER je $ 1.19M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PER?
Količina u optjecaju za PER je 600.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PER?
PER je postigao ATH cijenu od 2.53 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PER?
PER je vidio ATL cijenu od 0.00140428 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PER?
24-satni obujam trgovanja za PER je -- USD.
Hoće li PER još narasti ove godine?
PER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
PER Project (PER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.