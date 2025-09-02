PER Project (PER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00193231 24-satna najviša cijena $ 0.0019979 Najviša cijena ikada $ 2.53 Najniža cijena $ 0.00140428 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) +0.43% Promjena cijene (7D) +4.58%

PER Project (PER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00198676. Tijekom protekla 24 sata, PERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00193231 i najviše cijene $ 0.0019979, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PER je $ 2.53, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00140428.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PER se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, +0.43% u posljednjih 24 sata i +4.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PER Project (PER)

Tržišna kapitalizacija $ 1.19M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.19M Količina u optjecaju 600.00M Ukupna količina 600,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PER Project je $ 1.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PER je 600.00M, s ukupnom količinom od 600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.19M.