Pegaxy (PGX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 Najniža cijena $ 0.0010692$ 0.0010692 $ 0.0010692 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -7.43% Promjena cijene (7D) -7.43%

Pegaxy (PGX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00163473. Tijekom protekla 24 sata, PGXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PGX je $ 1.051, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0010692.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PGX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pegaxy (PGX)

Tržišna kapitalizacija $ 720.08K$ 720.08K $ 720.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Količina u optjecaju 440.49M 440.49M 440.49M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pegaxy je $ 720.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PGX je 440.49M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.63M.