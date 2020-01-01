Pegaxy (PGX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pegaxy (PGX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pegaxy (PGX) Informacije Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform. Službena web stranica: https://pegaxy.io/ Kupi PGX odmah!

Pegaxy (PGX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pegaxy (PGX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 720.08K $ 720.08K $ 720.08K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 440.49M $ 440.49M $ 440.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Povijesni maksimum: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Povijesni minimum: $ 0.0010692 $ 0.0010692 $ 0.0010692 Trenutna cijena: $ 0.00163473 $ 0.00163473 $ 0.00163473 Saznajte više o cijeni Pegaxy (PGX)

Pegaxy (PGX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pegaxy (PGX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PGX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PGX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PGX tokena, istražite PGX cijenu tokena uživo!

