Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.179478 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.31%

Param (PARAM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PARAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARAM je $ 0.179478, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARAM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Param (PARAM)

Tržišna kapitalizacija $ 46.07K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 355.77K Količina u optjecaju 259.00M Ukupna količina 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Param je $ 46.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PARAM je 259.00M, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 355.77K.